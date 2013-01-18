Тюремщики обещают доставить Луценко в клинику в понедельник
В ГПтСУ обещают 21 января доставить Луценко на операцию в киевскую клинику.
В Государственной пенитенциарной службе Украины обещают 21 января доставить экс-министра внутренних дел Юрия Луценко из колонии на операцию в киевскую клинику.
Об этом УНИАН сообщил спикер головы ГПтСУ Игорь Андрушко.
“Препятствий никаких нет, и 21 января он будет доставлен в клинику на подготовку (к операции). Во всяком случае, никакой команды о чем-то другом пока нет”, - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в пресс-службе ГПтСУ проинформировали, что 16 января руководство Менской исправительной колонии (№91) ознакомило Ю.Луценко (под подпись) в присутствии его защитника Ирины Луценко с письмом из Киевской универсальной медицинской клиники «Оберег» о готовности этого заведения принять Ю.Луценко 21 января.
Со стороны пенитенциарной службы будут приняты соответствующие меры для этапирования Ю.Луценко в медзаведение, заверили в пресс-службе.
Ю.Луценко должны сделать операцию по удалению полипов в кишечнике.