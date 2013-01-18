Тюремщики обещают доставить Луценко в клинику в понедельник

В Государственной пенитенциарной службе Украины обещают 21 января доставить экс-министра внутренних дел Юрия Луценко из колонии на операцию в киевскую клинику.

Об этом УНИАН сообщил спикер головы ГПтСУ Игорь Андрушко.

“Препятствий никаких нет, и 21 января он будет доставлен в клинику на подготовку (к операции). Во всяком случае, никакой команды о чем-то другом пока нет”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в пресс-службе ГПтСУ проинформировали, что 16 января руководство Менской исправительной колонии (№91) ознакомило Ю.Луценко (под подпись) в присутствии его защитника Ирины Луценко с письмом из Киевской универсальной медицинской клиники «Оберег» о готовности этого заведения принять Ю.Луценко 21 января.

Со стороны пенитенциарной службы будут приняты соответствующие меры для этапирования Ю.Луценко в медзаведение, заверили в пресс-службе.

Ю.Луценко должны сделать операцию по удалению полипов в кишечнике.