Черновецкому известно про 5 афер по типу ”Элита-Центра”

Кандидат в мэры Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что ему известны 5 афер в столице, похожих на аферу с “Элита-Центр”.

Об этом кандидат сказал сегодня на пресс-конференции.

"Таких афер уже 5. Вся общественность в ближайшее время об этом узнает”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ

В то же время, он опроверг информацию “важных должностных лиц Киевской администрации” относительно того “что кто-то из нас (речь шла о его лично и его сыне Степане ЧЕРНОВЕЦКОМ, который работает в Правэкс-банке на ответственной должности - УНИАН) имеет какие-то отношения с негодяями, связанными с одной из афер”.

Как сообщал УНИАН, в результате строительной аферы компании «Элита-Центр» в Киеве пострадали более 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебное следствие установило факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, которые были получены мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.