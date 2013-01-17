СМИ: Претенденты на главу ВСУ не могут пройти через «тайное голосование»

Об этом пишет "Коммерсант-Украина".

"В Партии регионов и администрации президента не могут определиться с кандидатурой нового председателя суда — у них возникли сомнения, насколько управляемым будет прежний кандидат на эту должность Леонид Фесенко",— заявилбывший первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам правосудия Юрий Кармазин.

Источники издания в судейских кругах утверждают, что за последние три месяца количество претендентов на должность главы ВСУ возросло.

"Сначала Виктор Янукович вроде бы одобрил Леонида Фесенко, но его кандидатура не устраивала советника президента Андрея Портнова",— сказал собеседник газеты. Теперь, по его словам, в администрации главы государства ищут других кандидатов — среди них судья ВСУ, председатель Высшей квалификационной комиссии судей Игорь Самсин и первый заместитель главы ВСУ Ярослав Романюк.

В Партии регионов (ПР) отрицают, что в вопросе отставки главы ВСУ Верховная рада руководствуется политическими мотивами.

"Не стоит искать подводные камни и политизировать данный вопрос, с сентября не было ни одного заседания Рады, где бы рассматривались вопросы увольнения судей. Отставка Петра Пилипчука будет принята после соответствующего решения согласительного совета лидеров депутатских фракций",— заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам верховенства права и правосудия Дмитрий Шпенов (ПР).

Его коллега по комитету Вадим Колесниченко (ПР) добавил: "К нам пока не пришли документы из Верховного суда, касающиеся Петра Пилипчука. Как только они поступят, мы будем готовить соответствующий проект постановления".

Представители оппозиции уверены: отсрочка с увольнением действующего главы ВСУ вызвана отсутствием кандидатуры, "которую команда Виктора Януковича сможет провести через Верховный суд". Как известно, согласно закону "О судоустройстве и статусе судей", глава Верховного суда избирается большинством голосов от состава пленума ВСУ в ходе тайного голосования.

"Претендентов на должность главы ВСУ немало, но никто из них не может пройти через тайное голосование! В окружении президента Януковича сделали все возможное, чтобы убрать Леонида Фесенко с поста главы Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, но не избрать его главой ВСУ — теперь его кандидатура уже не актуальна",— заявил заместитель председателя парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

Напомним, действующий председатель Верховного суда Петр Пилипчук подал в отставку в середине сентября 2012 года в связи с достижением предельного возраста пребывания на посту судьи — 65 лет. 25 сентября Высший совет юстиции рекомендовал Верховной раде освободить господина Пилипчука от должности судьи, но этот вопрос так и не попал в повестку дня Рады.