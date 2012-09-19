Глава Верховного суда Украины написал заявление об отставке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Высшего совета юстиции.

«Да, действительно такое заявление есть и оно будет рассмотрено на заседании Высшего совета юстиции 25 сентября в 14.00», - сказали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала к назначению новым судьей ВСУ нынешнего главу Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Леонида Фесенко.

Леонид Фесенко с 1996 по 2006 год был председателем Апелляционного суда Луганской области. В 2006 году был избран народным депутатом по списку Партии регионов. С октября 2010 года занимает должность председателя Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, созданного указом президента Виктора Януковича в августе 2010 года в рамках судебной реформы.

Скорее всего господин Фесенко возглавит ВСУ на безальтернативной основе.