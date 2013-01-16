Янукович завтра будет слушать Азарова

16:36, 16 января 2013
Политика
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Янукович завтра заслушает доклад Азарова о состоянии выполнения Национального плана действий за 2012 год.

Янукович послушает, как Азаров выполняет план

17 января под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Комитета по экономическим реформам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава государства заслушает доклад премьер-министра Николая Азарова о состоянии выполнения Национального плана действий за 2012 год.

Участие в заседании примут представители Администрации Президента Украины, Кабинета министров, председатель Верховной Рады, народные депутаты, представители научных кругов, международных и экспертных организаций.

Как напомнили в пресс-службе, В.Янукович ожидает от руководителя и членов правительства предложений к Национальному плану действий на 2013 год, которые будут презентованы представителями Кабмина, ответственными за реализацию реформ в соответствующих направлениях.

По поручению В.Януковича, Национальный план действий создаст основу для реализации экономических реформ в 2013 году, учитывая вызовы и современные условия развития экономической стратегии. Документ должен быть согласован с представителями как центральных, так и местных органов власти.

В пресс-службе отметили, что Президент в дальнейшем будет жестко требовать от правительства четкого и полного выполнения Национального плана действий на 2013 год как на центральном, так и на местном уровнях с целью реализации в Украине ключевых реформ.

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