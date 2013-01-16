АНОНС

17 января (четверг) 2013 года в 11:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ В ОБСЕ: ФОРМАЛЬНОСТЬ ИЛИ ИСТОРИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Какие возможности дает Украине председательствование в ОБСЕ?

2. Изменит ли главенствование в ОБСЕ ситуацию с гражданскими правами в Украине?

3. Использует ли Украина шанс для дальнейшего продвижения в Европу?

4. Поможет ли председательствование в ОБСЕ улучшить имидж Украины?

5. Будет ли Украина дистанцироваться от России?

Участники круглого стола:

- ЕЛЕНА БОНДАРЕНКО, народный депутат Украины (Партия регионов)

- БОРИС ТАРАСЮК, народный депутат Украины (ОО «Батькивщина»), глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции

- ВАЛЕРИЙ ЧАЛЫЙ, заместитель генерального директора Центра Разумкова

- АНАТОЛИЙ ОРЕЛ, генеральный директор Центра международных и сравнительных исследований

- ВЯЧЕСЛАВ ПИХОВШЕК, политический аналитик, журналист

- АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, вице-президент Ассоциации юристов Украины

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

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