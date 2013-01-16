Круглый стол «Председательство Украины в ОБСЕ: Формальность или историческая возможность?»
АНОНС
17 января (четверг) 2013 года в 11:00
в Институте Горшенина
состоится круглый стол
«ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ В ОБСЕ: ФОРМАЛЬНОСТЬ ИЛИ ИСТОРИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Какие возможности дает Украине председательствование в ОБСЕ?
2. Изменит ли главенствование в ОБСЕ ситуацию с гражданскими правами в Украине?
3. Использует ли Украина шанс для дальнейшего продвижения в Европу?
4. Поможет ли председательствование в ОБСЕ улучшить имидж Украины?
5. Будет ли Украина дистанцироваться от России?
Участники круглого стола:
- ЕЛЕНА БОНДАРЕНКО, народный депутат Украины (Партия регионов)
- БОРИС ТАРАСЮК, народный депутат Украины (ОО «Батькивщина»), глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции
- ВАЛЕРИЙ ЧАЛЫЙ, заместитель генерального директора Центра Разумкова
- АНАТОЛИЙ ОРЕЛ, генеральный директор Центра международных и сравнительных исследований
- ВЯЧЕСЛАВ ПИХОВШЕК, политический аналитик, журналист
- АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, вице-президент Ассоциации юристов Украины
Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
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