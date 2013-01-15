В Донецке прошел митинг в поддержку политзаключенных

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции пришли на митинг с флагами ВО «Батькивщина», партии «Фронт Змін», ВО «Свобода», держали большой белый транспарант с надписью «Свободу політв'язням!», а также плакаты: «Ні! Політичним репресіям!», «А за які переконання завтра посадять тебе?», «Нет «Киреевщине»!», «37 рік повернувся ???!!!», «Мариуполь - против политрепрессий».

Около 50 человек митингующих постоянно выкрикивали лозунги: «Украина - не зона! Вставай народ, с колена позора!», а также периодически скандировали "Ганьба!".

Участники митинга в своих выступлениях подчеркнули, что акция проводится для того, чтобы привлечь внимание «к политическим заключенным, находящимся в тюрьмах и СИЗО Украины». Они заявили, что с приходом к власти Президента Виктора Януковича в стране начались политические репрессии в отношении людей, оппозиционных к партии власти, против инакомыслящих фабрикуются уголовные дела, осуществляются неправомерные нападки и преследования.

Руководитель Донецкой областной организации «Всeукрaинскoго oбъeдинeния вeтeрaнoв Чeрнoбыля» Владимир Деркач в своем выступлении подчеркнул, что неравнодушные люди в Украине должны сегодня бороться за справедливое правосудие.