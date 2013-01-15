Женю Тимошенко таки пустили к маме

Об этом УНИАН с места события сообщил народный депутат Украины (фракция «Батькивщина») Александр Бригинец.

По его словам, «Евгения Тимошенко таки смогла попасть на встречу с Юлией Владимировной после того, как ее полчаса продержали в помещении, где вчера держали нас”.

А.Бригинец также отметил, что Е.Тимошенко не подтверждает сегодняшней встречи экс-премьера с депутатами-женщинами.

«Евгения не подтвердила сегодняшней встречи с депутатами-женщинами. Она сказала, что не будет никакой встречи, она это точно знает. Когда она состоится, пока что тоже не известно», - сказал А.Бригинец в комментарии УНИАН.

А.Бригинец выразил сомнение в том, что встреча вообще планировалась.

«Я не знаю, планировалась ли она в принципе. В данном случае, я имею информацию руководителя колонии, что встреча состоится, и имею информацию Евгении о том, что встречи не будет. Я, соответственно, доверяю информации Е.Тимошенко, а не информации руководства колонии», - сказал он.

А.Бригинец также добавил, что депутаты остаются в Харькове. Сегодня на 15.00 готовится брифинг в офисе областной «Батькивщины» (пл. Свободы, 8) с участием народных депутатов Арсена Авакова, Андрея Павловского, А Бригинца и Е.Тимошенко.