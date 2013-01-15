Депутатов не пускают к Тимошенко из-за ее «напряженного графика»

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Александр Бригинец, который находится в Харькове.

По его словам, начальник Качановской исправительной колонии сегодня утром встретился с ним и народным депутатом Андреем Павловским и заявил, что они не могут осмотреть условия содержания Ю.Тимошенко.

А.Бригинец сказал, что начальник пенитенциарного заведения мотивировал отказ тем, что у Ю.Тимошенко сегодня “напряженный график”, в частности, на 12.00 запланирована ее встреча с адвокатом, на 16.00 - встреча с тремя депутатами-женщинами, а с 8.15, по словам А.Бригинца, “Юлия Владимировна принимает лечебные процедуры”.

“Поэтому никак мы не можем сегодня попасть в помещение. Кроме того, начальник колонии сообщил, что у него есть инструкция не пускать на территорию этого лечебного заведения народных депутатов”, - сообщил А.Бригинец.

По его словам, народные депутаты намерены убедиться в полученной от начальника колонии информации в отношении Ю.Тимошенко.

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Он также выразил надежду, что народные депутаты-женщины, о которых сказал начальник колонии, во время встречи с Ю.Тимошенко смогут оценить условия, в которых она находится.

“Нам руководитель колонии пообещал, что он разрешит тем депутатам, которые будут встречаться с Ю.Тимошенко, осмотреть помещения, в которых она находится. Поскольку речь идет о женщинах”, - сказал А.Бригинец.

По его информации, среди женщин-народных депутатов, которые сегодня будут встречаться с Ю.Тимошенко, руководитель колонии назвал Александру Кужель и Людмила Денисову.

В то же время А.Бригинец отметил, что встреча Ю.Тимошенко с народными депутатами-женщинами будет проходить не в тех помещениях, где она находится, а в специально отведенных.

“Таким образом совсем необязательно, что они смогут увидеть то, что хотим осмотреть мы”, - сказал А.Бригинец.

Как сообщал УНИАН, 14 января в Центральную клиническую больницу “Укрзалищницы” в Харькове, где находится Ю.Тимошенко, прибыли народные депутаты от оппозиции А.Бригинец, Сергей Пашинский, А.Павловский, Андрей Шевченко.

В больнице они уже провели встречу с руководством Качановской колонии. Народные депутаты встретились с руководством колонии по поводу конфликта, который возник между экс-премьером и представителями учреждения исполнения наказания.

В то же время в ГПтС заявили, что депутаты не высказывали никаких намерений о встрече с самой Ю.Тимошенко.

В частности, как отметили в ведомстве, «осужденная Ю.Тимошенко написала очередное заявление на имя руководства Качановской колонии, в котором пытается обвинить пенитенциарную службу в якобы препятствовании организации ее встречи с политическими соратниками».

Однако, как отмечает в ГПтС, эта информация не отвечает действительности, поскольку «ни один из депутатов, которые сегодня прибыли в ЦКБ, пока не выражали желания или намерений о встрече с осужденной».