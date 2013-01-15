Оппозиция хочет уголовной ответственности для кнопкодавов
07:23, 15 января 2013Политика
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Оппозиция предлагает установить уголовную ответственность за нарушение порядка голосования на заседаниях ВР.
Оппозиция добивается уголовной ответственности для кнопкодавов
Народные депутаты Арсений Яценюк (фракция “Батькивщина”), Виталий Кличко (фракция “УДАР”) и Андрей Тягнибок (фракция “Свобода”) внесли на рассмотрение Верховной Рады проект Закона “О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины.
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Законом предлагается установить уголовную ответственность за нарушение порядка голосования на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины, Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов.
В настоящее время текст законопроекта на официальном сайте Верховной Рады Украины отсутствует.
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