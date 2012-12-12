В ВР зафиксировали первое кнопкодавство

Об этом написал в своем Твиттере народный депутат от фракции "Батькивщина" Андрей Шевченко.

"Есть первое кнопкодавство: Табаловых не было в зале, но их карточки голосовали за незаконное продолжение работы", - отметил он.

Напомним, сегодня утром представители оппозиции вытолкали из сессионного зала ВР двух депутатов Табаловых с возгласами «Тушки вон!».