В ВР зафиксировали первое кнопкодавство
18:07, 12 декабря 2012Политика
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Карточки отца и сына Табаловых уже проголосовали в ВР.
Карточки Табаловых "проголосовали" без них
Об этом написал в своем Твиттере народный депутат от фракции "Батькивщина" Андрей Шевченко.
"Есть первое кнопкодавство: Табаловых не было в зале, но их карточки голосовали за незаконное продолжение работы", - отметил он.
Напомним, сегодня утром представители оппозиции вытолкали из сессионного зала ВР двух депутатов Табаловых с возгласами «Тушки вон!».
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