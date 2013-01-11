Азаров - против национальности в паспорте

Премьер-министр Николай Азаров не поддерживает идею возврата графы "национальность" в паспорта граждан Украины.

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

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"Я не поддерживаю это предложение и думаю, что сегодня такой проблемы в украинском обществе нет", - сказал Н.Азаров, отвечая на вопрос одного из пользователей.