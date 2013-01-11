Эксперт: российскому министру ничего не скажут, пока Янукович не съездит в Брюссель

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач выразил на пресс-конференции в Киеве.

"Это будет первое знакомство с Леонидом Кожарой. 14 января - день рождения нового министра иностранных дел Украины. Я думаю, что все пройдет довольно гладко, на позитивной ноте. Обижать украинского министра российский министр не будет, но каких-то больших, прорывных договоренностей достигнуто также не будет, в том числе по Таможенному союзу", - сказал В.Горбач.

На его взгляд, это связано с запланированным на 25 февраля в Брюсселе саммитом Украина - ЕС.

"Украинское руководство будет ожидать 25 февраля, поездки Януковича в Брюссель, и какого-то результата, объявления ключевой даты по подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом", - считает эксперт.

В свою очередь, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков обратил внимание на то, что только российская сторона обнародовала повестку дня переговоров руководителей внешнеполитических ведомств в Черновцах.

"Они объявили, что будут не только получать мантии почетных профессоров Черновицкого университета, но и говорить о таких ритуально-протокольных темах, в частности, урегулировании Приднестровского конфликта. Украина во время председательства в ОБСЕ запланировала по этой проблеме очередной раунд переговоров во Львове. В этом тоже можно увидеть какой-то сигнал, потому что всегда региональным центром для таких переговоров была Одесса", - объяснил он.

"Украинская сторона в Приднестровском урегулировании собственной позиции не имеет, хотя могла бы иметь. Мы стоим на европейской позиции, и Львов - это как раз знак этого. Я думаю, что стороны обменяются своими позициями. Теоретически Украина могла бы стать координирующей силой в урегулировании конфликта", - подчеркнул П.Рудяков.

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Как сообщал УНИАН, 13-14 января состоится визит С.Лаврова в Украину (Черновцы), в ходе которого запланировано проведение седьмого заседания Подкомитета по международному сотрудничеству Российско-украинской межгосударственной комиссии, возглавляемого С.Лавровым и министром иностранных дел Украины Л.Кожарой.

В рамках подкомитета образованы и работают шесть подкомиссий: по вопросам взаимодействия в борьбе с новыми вызовами и угрозами, урегулирования региональных конфликтов, Азово-Керченской, пограничной и консульской проблематики, сотрудничества в международных организациях.

На заседании подкомитета будут предметно рассмотрены все вопросы, входящие в компетенцию этих подкомиссий.

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств намерены обсудить и другие актуальные темы двустороннего российско-украинского сотрудничества, важнейшие международные проблемы, в частности проблематику европейской безопасности.

Особое внимание будет уделено ходу Приднестровского урегулирования.