У киевского зоопарка - новый старый начальник

На должность генерального директора Киевского зоологического парка избран Евгений Кирилюк, который руководил предприятием в 1998-2006 годах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Александра Мазурчака.

Соответствующее решение приняли члены конкурсной комиссии после заседания, которое состоялось 29 ноября.

На будущей неделе будет подписано распоряжение о назначении Е.Кирилюка, после чего он начнет исполнять свои профессиональные обязанности.

На замещение вакантной должности генерального директора столичного зоопарка подали заявления семь кандидатов. Все они предоставили программу развитию зоопарка на пять лет, свое виденье и предложения.

Среди основных требований, которые были выдвинуты к кандидатам, – полное высшее образование по образовательно-квалификационному уровню магистра или специалиста, стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет, опыт работы в зоопарках не менее 2 лет, а также свободное пользование ПК и владение украинским языком.

В свою очередь экологи выразили обеспокоенность назначением Кирилюка.

Олег Андрос, представитель Национального экологического центра Украины (НЭЦУ), комментирует: «Избрание этого кандидата вызывает у нас значительную тревогу, поскольку Евгений Кирилюк является сторонником построения на территории зоопарка океанариума, где будут содержаться дельфины, все виды которых на территории Украины занесены в Красную книгу. По данным сайта Главред, Евгений Кирилюк «не против океанариума в зоопарке, но говорит, что подпишет договор только тогда, когда инвесторы получат разрешения на строительство от всех инстанций». Мы ждем дальнейшие действия избранного директора в должности. Главным нашим требованием к нему является отказ от подписания согласовательных документов, которые дадут возможность построения океанариума и коммерческой эксплуатации дельфинов. Также мы ждем ответа Минприроды относительно того, согласована кандидатура Евгения Кирилюка с министерством».

А.Толстоухов уволился с занимаемой должности по собственному желанию 21 сентября. С тех пор обязанности генерального директора столичного зоопарка временно исполняет Михаил Иванов.