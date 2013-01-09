Рыбак не хочет, чтобы депутаты голосовали только раз в неделю

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Рыбак заявил сегодня во время брифинга.

«Я такой вариант не поддерживаю», - сказал он.

По словам Председателя ВР, лучше, чтобы депутаты голосовали сразу же после обсуждения того или другого вопроса.

В.Рыбак убежден, что голосование только раз в пленарную неделю не будет положительно влиять на качество законов.