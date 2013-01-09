Рыбак не хочет, чтобы депутаты голосовали только раз в неделю
13:31, 09 января 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак выступает против того, чтобы голосования в парламенте проходили всего один день в пленарную неделю.
Рыбак против того, чтобы депутаты голосовали всего один раз в неделю
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Рыбак заявил сегодня во время брифинга.
«Я такой вариант не поддерживаю», - сказал он.
По словам Председателя ВР, лучше, чтобы депутаты голосовали сразу же после обсуждения того или другого вопроса.
В.Рыбак убежден, что голосование только раз в пленарную неделю не будет положительно влиять на качество законов.
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