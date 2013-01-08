Тимошенко опасается, что ей в косметику добавляют яд - ГПтСУ опровергает

Об этом идет речь в сообщении пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

ГПтС сообщает, что в ночь на 5 января на имя начальника Качановской исправительной колонии (№54) от осужденной Ю.Тимошенко поступило очередное заявление об угрозе ее здоровью и жизни во время пребывания в ЦКБ «Укрзалізниці». В частности, в заявлении указано, что в моющие средства и косметические препараты якобы посторонними лицами могли быть добавленные ядовитые вещества.

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В связи с этим, руководством Качановской исправительной колонии (№54) проведена соответствующая служебная проверка, которая опровергла присутствие посторонних лиц на территории охраняемой зоны ЦКБ.

С целью установления наличия ядовитых веществ для проведения соответствующего экспертного исследования образцы моющих и косметических средств были переданы в Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им. С.М.Бакариуса.

Согласно экспертному заключению от 5 января, исследованные препараты не содержат следов растворимых солей ”металлических ядов”: бария, свинца, кадмия, мышьяка, таллия, ртути, висмута и цинка.

Таким образом, заключение ХНИИСЭ и результаты проверки Качановского учреждения подтверждают беспочвенность подозрений и обвинений со стороны осужденной Ю.Тимошенко относительно угрозы ее жизни и здоровью.