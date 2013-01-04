Власенко из рук в руки передал Тимошенко дозиметр

Как сказал в комментарии корреспонденту УНИАН сам С.Власенко, дозиметр производства львовского завода он из рук в руки передал Ю.Тимошенко сегодня около 15:00.

По его словам, при передаче присутствовал начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков.

В то же время С.Власенко заметил, что в течение почти часа ему отказывали в передаче дозиметра, ссылаясь на Закон Украины «О метрологии и метрологической деятельности».

«При этом 40 минут мы дискустировали с одним товарищем, который гордо говорил, что ему нужен еще какой-то сертификат поверки на это. Человек сослался на закон о метрологии. Я открыл ему закон о метрологии и сказал, что статья №2 указывет на то, что он распространяется только на украинские учреждения и организации, центральные органы исполнительной власти, местные органы власти и на физических лиц-субъектов предпринимательской деятельности. А я передаю физическому лицу. То есть на физическое лицо данный закон вообще не распространяется», - сказал С.Власенко.

Защитник отметил, что ему под соответствующий акт вернули два дозиметра, изъятые ранее в Ю.Тимошенко во время обыска. По словам С.Власенко, именно эти дозиметры вчера, 3 января, пенитенциарная служба вернула Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября в 2012 г. в палате ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове, где содержится Ю.Тимошенко, был проведен обыск и изъяты из «тайника» два радиационных дозиметра.

Ю.Тимошенко обратилась в администрацию Качановской исправительной колонии с заявлением, в котором требовала вернуть ей изъятые во время обыска в палате дозиметры. Она заявила, что конфискованные у нее приборы четыре раза показывали существенное превышение норм радиационного фона в больничной палате.

3 января 2013 года на сайте Государственной пенитенциарной службы появилось сообщение о том, что руководство Качановской исправительной колонии позволило передать Ю.Тимошенко прибор (заводского изготовления) контроля радиационного фона.

В ответ С.Власенко заявил, что готов передать радиационный дозиметр своей подзащитной только лично из рук в руки. «Юлия Владимировна требовала, чтобы передача осуществлялась в присутствии сотрудников пенитенциарной службы, но, условно говоря, из рук в руки, потому что это такой прибор, в который за полдня, пока передается передача, можно вмонтировать все, что угодно. И это тогда не будет иметь никакого смысла. От защитников лично ей, но в присутствии работников пенитенциарной службы - мы это готовы делать», - сказал С.Власенко.

Сегодня, 4 января, на сайте ГПтСу появилась информация, что 3 января ведомство передало Ю.Тимошенко радиационный дозиметр.