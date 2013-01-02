Главное за день: обзор топ-новостей

Более полная картина дня в нашем обзоре:

Богатейшие люди планеты приумножили свое состояние на четверть триллиона долларов

По итогам 2012 года 100 самых богатых людей на Земле увеличили свое совокупное состояние на 241 миллиард долларов до 1,9 триллиона.

Янукович хочет, чтобы ВР послала украинских миротворцев в Кот-д'Ивуар

Янукович предлагает ВР одобрить его решение о направлении миротворцев в Кот-д `Ивуар для участия в операции ООН.

МВД закупает электронные средства контроля за подозреваемыми

МВД проводит тендерные процедуры по закупке электронных средств контроля за подозреваемыми. На это уже выделено 32 миллиона бюджетных гривень.

Янукович приказал готовить Большую украинскую энциклопедию

Янукович подписал указ о подготовке и изданию на протяжении 2013-2020 годов Большей украинской энциклопедии, которая призвана сохранить, систематизировать и распространить научные знания о развитии человеческой цивилизации и вкладе Украины в мировую историю и культуру.

Налоговая открыла уголовное производство в отношении «Новой почты»

Уголовное производство в отношении компании "Новая почта" было открыто в порядке рассмотрения заявления гражданина о якобы нарушении ею норм действующего налогового законодательства.

Эксперт прогнозирует, что Украине "обломится" не более 5 млрд инвестиций

Эксперт заявляет, что прогнозный объем инвестиций в Украину в 2013 году вряд ли превысит кризисный показатель 2012 года и составит не более 20% ВВП. Также он убежден, что внешний долг Украины в 2013 году возрастет до 80-82% ВВП.

Украина заняла предпоследнее место в рейтинге стран, где лучше всего родиться

Украина заняла 78 место из 80-ти в рейтинге лучших стран мира для рождения («The Where-to-be-born Index»), разработанный для журнала «The Economist». Рейтинг разрабатывали на основе аж 11 основных индикаторов (оценка личного счастья граждан, благосостояния, безопасности жизни, доверия к общественным институтам, здравоохранение и т.д.).

Каськив отказался от американского пиара LNG-терминала

Украина отказалась от услуг компании APCO Worldwide, которая должна была работать над улучшением имиджа проекта LNG-терминал.

СМИ: Шуфрич-младший на своем спорткаре протаранил столб (фото)

Как сообщили местные СМИ, сегодня в Ужгороде Шуфрич-младший за рулем своей спортивной версии автомобиля Mitsubishi врезался в столб.

ООН: Конфликт в Сирии стоил уже более 60 тысяч жизней

В результате конфликта, который продолжается в Сирии с марта 2011 года, в этой стране погибли уже более 60 тысяч человек. Сегодня же сирийские повстанцы заявили, что они уже могут самостоятельно изготовить химическое оружие.