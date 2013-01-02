Эксперт прогнозирует, что Украине "обломится" не более 5 млрд инвестиций

Прогнозный объем инвестиций в Украину в 2013 году едва ли превысит кризисный показатель 2012 года и составит не более 20% ВВП, дефицит счета текущих операций вырастет до 8,5 млрд долларов, а приток прямых иностранных инвестиций не превысит 5 млрд. долларов. Об этом сказано в презентации Центра Разумкова, подготовленной директором экономических программ центра Василием Юрчишиным.

По его данным, уровень инвестиций в 2012 году упал до кризисного уровня в 18% ВВП, причем в структуре финансирования капитальных инвестиций по итогам трех кварталов 2012 года две трети (61,2%) составили собственные средства предприятий, остальное - преимущественно кредиты банков и средства госбюджета. «Инвесторы заняли выжидающую позицию – объем инвестиций в 2013 г. не превысит 20% ВВП», - сказано в презентации В.Юрчишина.

Кроме того, по мнению эксперта, намерения властей увеличить пошлины для защиты внутреннего рынка на самом деле приведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, подорожанию импорта и усложнению доступа украинских товаров к внешним рынкам вследствие «зеркальных» протекционистских мер для украинского экспорта.

«В условиях слабых структурных изменений, которые способствовали бы повышению конкурентоспособности украинской экономики, дефицит счета текущих операций в 2013 году составит 8,5 млрд долларов, а приток прямых иностранных инвестиций не превысит 5 млрд долларов», - говорится в презентации.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2012 года в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 4,319 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 8,9% меньше показателя за аналогичный период 2011 года (4,742 млрд долл.).

По данным Госстата, общий объем внесенных с момента инвестирования в экономику Украины прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала) на 1 октября 2012 года составил 52,674 млрд долл., что на 5,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2012 года и в расчете на одного украинца составляет 1 157 долл.

Инвестиции поступали из 129 стран мира.

Основными странами-инвесторами Украины остаются Кипр – 15,076 млрд долл., Германия – 7,433 млрд долл., Нидерланды – 5,041 млрд долл. и Российская Федерация – 3,706 млрд долл.

По данным Госстата, объем прямых иностранных инвестиций, направленных в украинскую промышленность, составляет 16,866 млрд долл. (32% общего объема), в финансовый сектор — 15,702 млрд долл. (29,8%).

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговые инструменты) перед прямыми иностранными инвесторами на 1 октября 2012 г. составила 9,843 млрд долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал и долговые инструменты) на 1 октября 2012 г. составил 62,516 млрд долл.

В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,48 млрд долл. прямых инвестиций, что на 8% больше показателя 2010 года.