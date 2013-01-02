Сирийские повстанцы говорят, что уже сами могут изготовить химическое оружие

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на СМИ.

Как сообщается, повстанцы получили все компоненты химоружия благодаря переметнувшимся на их сторону офицерам армии сирийского президента Башара Асада. Кто именно помог повстанцам, не сообщается. Однако еще июле 2012 года было известно, что к оппозиции примкнул генерал-майор Аднан Силлу, отвечавший в армии Асада за программу создания и развития химического оружия.

Повстанцы пообещали, что станут использовать химоружие, только если их противники применят это оружие первыми. При этом оппозиционеры подчеркнули, что в случае чего их целью станут только военные базы и иные стратегически важные объекты Асада.