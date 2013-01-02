Янукович хочет, чтобы ВР послала украинских миротворцев в Кот-д'Ивуар

Президент Украины Виктор Янукович внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект “Об одобрении решения Президента Украины о направлении национального контингента для участия Украины в Операции ООН в Кот-д’Ивуаре и трансграничных операциях в рамках межмиссионного сотрудничества между Миссией ООН в Либерии и Операцией ООН в Кот-д’Ивуаре”.

Как отмечается в законопроекте, миссия должна работать “в сроки, которые определяются Советом Безопасности ООН”.

Документом предусмотрено, что “финансирование расходов, связанных с участием Украины в Операции ООН в Кот-д’Ивуаре и трансграничных операциях в рамках межмиссионного сотрудничества между Миссией ООН в Либерии и Операцией ООН в Кот-д’Ивуаре, будет осуществляться за счет средств государственного бюджета Украины с последующим возмещением этих расходов Организацией Объединенных Наций”.

В приложении к законопроекту Президент Украины предлагает “направить для участия Украины в Операции ООН в Кот-д’Ивуаре и трансграничных операциях в рамках межмиссионного сотрудничества между Миссией ООН в Либерии и Операцией ООН в Кот-д’Ивуаре в сроки, которые определяются Советом Безопасности ООН, национальный контингент общей численностью до 130 военнослужащих из числа национального контингента, который действует в составе Миссии ООН в Либерии”.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, с 2003 года Украиной в составе Миссии ООН в Либерии (МООНЛ) развернут 56-й отдельный вертолетный отряд Вооруженных сил Украины (ОВО ВСУ). На данное время, по предложению Совета Безопасности ООН и учитывая снижение уровня внутренних и внешних военных угроз для Либерии, начиная с октября 2012 года до июля 2015 года планируется масштабное сокращение военного компонента – вывод около 4200 из имеющихся на сегодняшний день 7952 военных. Выводу будут подлежать, в частности, пехотные батальоны (Пакистан, Бангладеш, Китай и другие), а также ударное вертолетное подразделение (три вертолета Ми-24) из состава 56-го ОВО ВСУ (восемь военно-транспортных Ми-8 будут оставаться в составе МООНЛ).

В связи с этим Секретариат ООН обратился к правительству Украины с просьбой рассмотреть возможность передислокации на постоянной основе трех боевых вертолетов Ми-24 из состава 56-го ОВО ВСУ в состав Операции ООН в Кот-д’Ивуаре (далее – ОООНКИ) и возможность их привлечения к выполнению задач на территории как Кот-д’Ивуара, так и соседней Либерии.

Передислокация ударного вертолетного подразделения (три Ми-24) из состава 56-го ОВО ВСУ санкционирована резолюцией Совета Безопасности ООН № 2062 (2012) от 26 июля 2012 года.

Резолюцией Совета Безопасности ООН № 1609 (2005) от 24 июня 2005 года определен механизм взаимной оперативной поддержки между миссиями ООН в Либерии и Кот-д’Ивуаре, который, в частности, предусматривает возможность осуществления трансграничных операций в рамках межмиссионного сотрудничества между Миссией ООН в Либерии и Операцией ООН в Кот-д’Ивуаре.

Операция ООН в Кот-д’Ивуаре осуществляется в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1528 (2004) от 27 февраля 2004 года.

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН № 2062 (2012) от 26 июля 2012 года, срок действия мандата ОООНКИ продлен на очередной годичный период до 31 июля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 6 июля 2012 года Верховная Рада одобрила решение Президента Украины относительно направления миротворческого контингента для участия Украины в трансграничных операциях в рамках межмиссионного сотрудничества между Миссией ООН в Либерии и Операцией ООН в Кот-д’Ивуаре.

Справка УНИАН. Украинский вертолетный отряд в Либерии начал свою миротворческую миссию в январе 2004 года. Сегодня 275 наших военных на африканской земле выполняют задачи по перевозке персонала Миссии ООН и грузов, осуществляют воздушное сопровождение перемещения войск, медицинскую транспортировку и эвакуацию раненых и т.д.

С ноября 2010 года вертолетная группа из состава 56-го отдельного вертолетного отряда ВСУ сил Миссии ООН в Либерии выполняет задачи по оперативной поддержке Операции ООН в Кот-д’Ивуаре.