Богатейшие люди планеты приумножили свое состояние на четверть триллиона долларов

Об этом свидетельствует Bloomberg Billionaire Index. В наибольшей степени прирост был обеспечен за счет миллиардеров, держащих свои деньги в телекоммуникационных активах и ритейле, сообщает Lenta.ru.

Самым удачливым богачом года оказался испанец Амансио Ортега, основатель торговой сети Inditex. Его состояние увеличилось на 22,2 миллиарда долларов до 57,5 миллиарда, так что он смог опередить владельца Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и выйти на третье место в общем списке миллиардеров. Акции его компании выросли за год на 66,7 процента.

Лидерство в списке по итогам года удержал Карлос Слим. 72-летний мексиканец приумножил свое состояние на 13,4 миллиарда долларов или 21,6 процента.

Самые большие потери в долларовом выражении понес бразилец Айке Батиста - его средства уменьшились на 10,1 миллиарда долларов. Интересно, что год назад он обещал стать богатейшим человеком на планете к 2015 году.

В целом миллиардерам помог общий рост на мировых фондовых рынках. Глобальный индекс MSCI World увеличился на 13,2 процента, а основной показатель американского широкого рынка Standard & Poor's 500 - на 13,4 процента. Европейские индексы сильно выросли во второй половине года.