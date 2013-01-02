СМИ: Шуфрич-младший на своем спорткаре протаранил столб (фото)
18:15, 02 января 2013Общество
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Сегодня около 14-ти часов на улице Мытной в Ужгороде спорткар Mitsubishi Lancer Evolution врезался в столб.
Шуфрич-младший врезался в столб / Фото Закарпатье-онлайн
Согласно сообщению Закарпатье-онлайн, за рулем спортивной версии автомобиля Mitsubishi был вице-президент Футбольного клуба "Говерла" Александр Шуфрич. В автомобиле вместе с ним был также его товарищ.
Как сообщил корреспонденту издания источник в УГАИ в Закарпатской области, скорая на место происшествия не выезжала. Никаких претензий по поводу инцидента не зафиксировано.
Был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения не известно.
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