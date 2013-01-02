СМИ: Шуфрич-младший на своем спорткаре протаранил столб (фото)

Согласно сообщению Закарпатье-онлайн, за рулем спортивной версии автомобиля Mitsubishi был вице-президент Футбольного клуба "Говерла" Александр Шуфрич. В автомобиле вместе с ним был также его товарищ.

Как сообщил корреспонденту издания источник в УГАИ в Закарпатской области, скорая на место происшествия не выезжала. Никаких претензий по поводу инцидента не зафиксировано.

Был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения не известно.