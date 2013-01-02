МВД закупает электронные средства контроля за подозреваемыми

В Министерстве внутренних дел Украины продолжаются тендерные процедуры по закупке электронных средств контроля над подозреваемыми.

Об этом сообщает сегодня Deutsche Welle со ссылкой на руководителя Главного следственного управления МВД Василия Фаринника.

”Приказ о применении порядка использования электронных средств контроля (”персональных трекеров”, или браслетов) министерство издало еще в августе, через месяц его зарегистрировали в Министерстве юстиции. Руководитель Главного следственного управления МВД Василий Фаринник сообщил, что есть потребность в 50 тысячах электронных браслетов в год. Однако такие средства в Украине не производят, их придется импортировать. На это уже выделено 32 миллиона гривень, продолжаются тендерные процедуры”, - сообщает радиостанция.

По информации Deutsche Welle, украинские суды все чаще выносят решения о мере пресечения свободы в виде домашнего ареста. ”Правоохранители обжалуют их, поскольку технически не готовы к выполнению. Следственные изоляторы остаются переполненными”, - отмечается в публикации.

Только за месяц действия нового Уголовного процессуального кодекса из украинских СИЗО выпустили на свободу шесть тысяч человек, в отношении которых прокуратура пересмотрела меру пресечения свободы. Впрочем, очень многие сотрудники прокуратуры считают домашний арест на сегодняшний день неэффективной мерой пресечения свободы. Ведь, как заметил во время коллегии прокурор Львовской области Олег Василенко, МВД не утвердило положение о механизме его применения и технически не обеспечило выполнение. ”Даже там, где решение вступило в силу, работник милиции или участковый вынужден проверять, есть ли человек на месте. Поэтому такой способ неэффективен”, - цитирует радиостанция слова О.Василенко.

”Домашний арест может быть очень эффективной мерой пресечения свободы. Но сейчас этот механизм не действует, МВД не готово к его внедрению: нет отдельного департамента, который выполнял бы эти функции, персонал не прошел обучение по использованию новых технологий. К новшествам Уголовно-процессуального кодекса МВД должно было бы подготовиться заранее”, - отметил представитель Харьковской правозащитной группы Андрей Диденко.

Правозащитник убежден, что при должном техническом обеспечении эта норма активно применялась бы судами, тогда и проблем с переполненными СИЗО не возникало бы. ”Заботясь о закупке на 60 миллионов гривень средств спецзащиты (щитов, водометов, бронежилетов), которую не так давно осуществили силовики, и не решая технических проблем с применением норм УПК, власть в который раз показывает, что вопрос гуманного обращения с человеком для нее не является первоочередным, она больше боится и чувствует угрозу от уличных собраний”, - добавил А.Диденко.