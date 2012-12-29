Политолог: Янукович делает ставку на собственную "молодую гвардию"

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.Фесенко высказал на пресс-конференции в Киеве.

"В результате усиления скрытой внутренней борьбы внутри власти произошли существенные кадровые перестановки в президентской команде и верхушке исполнительной власти, причем не только после выборов. И нужно признать: хотя Янукович делает ставку на консервативную стабильность, но за спинами «патриархов» - Азарова, Рыбака, он делает ставку на собственную молодую «гвардию», на представителей так называемой "семьи", - сказал В.Фесенко.

По его словам, в результате формирования нового правительства определилась еще одна важная для будущего Украины тенденция. "В сущности, процессы, происходившие в течение 2012 года, позволяют говорить о формировании "семейной олигархии". Это новый феномен, новая фаза в развитии олигархической системы. Речь идет не только о семье Януковича. У нас появились и другие влиятельные семьи, - отметил он.

Политолог, в частности, уточнил, что имел в виду формирование политических семейных династий, в которых есть влиятельный отец и дети, которые занимаются экономикой. "У нас появилась семья Калетникив в Верховной Раде — новая влиятельная семья в политическом и экономическом смысле. Это — генеральный прокурор и его сын, который является народным депутатом и очень влиятельной фигурой в теневых экономических процессах. Это — отец - премьер-министр и его сын, тоже народный депутат", - отметил В.Фесенко.

"Этот семейный принцип — одна из важных тенденций. Фактически речь идет о формировании семейной олигархии, где происходит органическая связка родителей-патриархов на влиятельных политических и административных должностях и сыновей, которые активно действуют в экономической сфере. И эта тенденция будет весьма сильно влиять на дальнейшее развитие политических и экономических процессов в стране", - подчеркнул политолог.