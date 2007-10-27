Ющенко: половина украинского бюджета идет на русский язык

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает не спекулировать на языковом вопросе.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Киеве в интервью журналистам В.ЮЩЕНКО отметил, что жить в Украине и не понимать украинского языка должно быть стыдно. По его убеждению, в ближайшие годы стыдно будет не знать нескольких языков.

В то же время, Президент заявил, что Украина никогда не притесняла другие языки, и прежде всего - русский.

«Половина украинского бюджета идет на русский язык, если мы говорим о языковой политике. Скажите пожалуйста, какая еще страна за счет своих налогов так финансирует языковую политику, в данном случае не хочется говорить слова “национального меньшинства”, но тех людей, которые уважают этот (русский) язык», - отметил он.

По словам Президента, это абсолютно открытая политика, которая гарантирует каждому человеку, проживающему в Украине, что он может свободно общаться на том языке, который выбирает.

В.ЮЩЕНКО отметил, что языкового вопроса не существует на уровне простого человека. «Трудно найти модель языковой политики, которая была бы более толерантной, чем существующая в Украине относительно любого национального меньшинства», - подчеркнул Президент.

«Украина будет уважать любой язык национальных меньшинств. Все остальное – это языковые спекуляции. Хоть я как Президент готов и к ним прислушиваться и делать соответствующие коррекции», - отметил В.ЮЩЕНКО.