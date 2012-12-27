Сумской горсовет просит Президента и Кабмин не отбирать деньги

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 61 из 65 присутствовавших на сессии Сумского горсовета депутатов.

В обращении депутаты отметили, что одобрили городской бюджет на 2013 год, но при этом большое беспокойство вызывает перспектива его исполнения. Среди причин такого беспокойства называется, например, то, что невыполнение утвержденного показателя по межбюджетным трансфертам прогнозируется в сумме 32 млн 183,3 тыс. грн.

«В течение последних четырех лет сохраняется негативная тенденция по невыполнению контрольных показателей доходов первой корзины, рассчитанных и доведенных Министерством финансов Украины: в 2009 году на 8109,1 тыс. грн, в 2010 году на 13649,5 тыс. грн, в 2011 году на 1133,1 тыс. грн, в 2012 году на 12658,1 тыс. грн. (ожидаемое)», - говорится также в обращении к руководству страны.

Учитывая вышеизложенное, депутаты Сумского горсовета просят первых лиц государства «обратить внимание на непростую экономическую ситуацию в городе, что, в свою очередь, может привести к непредсказуемым последствиям социального характера».

«Для этого требуем отменить в 2013 году изъятия в государственный бюджет средств в сумме 27 млн 162,6 тыс. грн и предоставить дополнительную дотацию городскому бюджету в сумме 43 млн 805,0 тыс. грн, что хотя бы частично решит вопрос обеспечения финансирования делегированных государством полномочий», - подчеркивается в обращении.

Понимая сложную экономическую ситуацию в стране, вызванную влиянием мирового финансового кризиса, Сумской городской совет даже не настаивает на решении в 2013 году очень проблемных для города вопросов, но все же надеется на выделение дополнительных средств за счет целевой субвенции из государственного бюджета, или средств государственного фонда регионального развития на: реконструкцию центрального канализационного напорного коллектора и очистных сооружений в суме 52 млн грн., достройку путепровода по ул. 20 лет Победы – 25 млн грн, приобретение троллейбусов – 40 млн грн, строительство школы и детского сада в 12 микрорайоне – 44 млн грн, а также на модернизацию и капитальный ремонт лифтов – 25 млн грн.

В результате бурного обсуждения депутаты отказались внести в текст обращения следующий пункт: «Убедительно просим учесть наше обращение и немедленно внести соответствующие изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», в противном случае Сумской городской совет будет вынужден принять решение об отказе от выполнения делегированных государством полномочий». Против этого абзаца категорически выступили депутаты из фракции Партии регионов и секретарь горсовета, «регионал» Алексей Мовчан. В итоге эта часть все-таки не вошла в общий текст обращения.