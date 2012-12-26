Тюремщики говорят, что Луценко уже сам просится на операцию

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

«Осужденный Ю.Луценко обратился к руководству Менской исправительной колонии (№91) с просьбой обеспечить ему проведение медицинской манипуляции, которая раньше была рекомендована врачами Черниговской областной клинической больницы», - говорится в сообщении.

Сейчас руководством учреждения этот вопрос согласовывается с медицинскими специалистами, отметили в пенитенциарной службе.

«ГПтС Украины напоминает, что врач-хирург Иван Тодуров, который консультировал жену осужденного, сообщил о том, что эта проблема у Ю.Луценко была диагностирована еще свыше 5 лет тому назад. Хирург также подтвердил заключение врачей из Черниговской областной клинической больницы о том, что жизни Ю.Луценко пока ничего не угрожает», - отмечается в сообщении.

Также ГПтС напоминает, что в начале декабря с.г. Ю.Луценко в течение трех дней проходил медицинское обследование в Черниговской областной клинической больнице.

«Согласно заключению врачей, по результатам проведенных обследований состояние здоровья осужденного было определено как удовлетворительное. Также врачи констатировали позитивную динамику изменений, по сравнению с предыдущим обследованием осужденного», - отметили в пенитенциарной службе.

Кроме того, врачи предоставили свои рекомендации, касающиеся дальнейшего медикаментозного обеспечения Ю.Луценко. Тогда же от одной из рекомендаций медиков, которая была связана с местным вмешательством, осужденный отказался, отмечается в сообщении ГПтС.

Как сообщал УНИАН, по данным «Народной самообороны», Ю.Луценко нужно оперативное вмешательство из-за выявленных новообразований в виде полипов.