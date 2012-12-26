Куйбида говорит, что из-за бюджета Украине грозят серьезные проблемы в ЖКХ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал экс-министр регионального развития и строительства Украины, председатель Народного Руха Украины Василий Куйбида.

«Если вдруг в 2013 году придет зима и по волшебству выпадет снег, то мы точно не справимся с его уборкой. Мы точно не сможем подготовить наше тепловое хозяйство должным образом к зиме, потому что средствами это не предусмотрено в бюджете», - сказал В.Куйбида.

Кроме того, по его словам, такие же проблемы могут возникнуть и с мероприятиями по энергосбережению и ремонту лифтов и пр. При этом, отметил он, в бюджете было увеличено выделение средств на финансирование органов прокуратуры, внутренних дел и СБУ.

По мнению В.Куйбиды, бюджет-2013 полностью повторил ошибки предыдущего бюджета. «Я не могу воспринять утверждения, что когда 50% всех средств на социально-экономическое развитие регионов вновь идет в Донецкую и Луганскую области, то это вторая подряд ошибка власти. Очевидно, что это обдуманные и оправданные для нее действия», - сказал он.

При этом, отметил В.Куйбида, Закарпатской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской, Полтавской, Николаевской областям на социально-экономическое развитие «выделяют ноль».

По мнению председателя НРУ, выделение средств происходит по принципу «я пытаюсь решить какие-то социально-экономические проблемы на той территории, где граждане меня поддерживают». «А там, где у них другое мнение, то пусть они остаются при своем мнении, со своими проблемами», - сказал В.Куйбида.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

17 декабря Президент Украины В.Янукович подписал данный закон.