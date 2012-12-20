Яценюк говорит, что Янукович подписал не тот бюджет, который принимала Рада

Председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявляет, что расходы на содержание органов власти в принятом Верховной Радой и подписанном Президентом законе о государственном бюджете на 2013 год существенно отличаются.

Об этом говорится в переданном УНИАН в пресс-службой партии комментарии А.Яценюка.

По его словам, закон о государственном бюджете на 2013 год, подписанный Президентом, и законопроект о госбюджете-2013, принятый парламентом 6 декабря - это два разных документа. «По пути от Верховной Рады в Администрацию Президента в нем существенно были увеличены расходы на власть и существенно уменьшены - на граждан», - заявил А.Яценюк.

По его словам, об этом свидетельствует анализ проекта бюджета, размещенного на сайте Верховной Рады 4 декабря, и текста закона, опубликованный 19 декабря в «Урядовому кур’єрі».

А.Яценюк отметил, что провластное большинство спешно принимало бюджет – документ в несколько сотен страниц депутатам раздали за день до его рассмотрения, весь процесс так называемого «обсуждения» основного финансового документа страны длился не более 20 минут, и никакие правки в парламенте в него не вносились.

Как свидетельствует стенограмма заседания, озвученные докладчиком от бюджетного комитета цифры уже отличались от тех, которые депутаты могли увидеть в проекте госбюджета. «Однако даже эти цифры отличаются от окончательных», - утверждает А.Яценюк.

Так, по его данным, расходы госбюджета в проекте составляют 410,7 млрд грн, озвученные председателем профильного комитета – 411,9 млрд грн, а после подписи Президента эта цифра возросла до 412,1 млрд грн.

Также «возросли» доходы госбюджета – с 361,5 млрд грн - до 362,8 млрд грн, а предельный объем дефицита государственного бюджета с 50,4 млрд грн - до 50,5 млрд грн, то есть на 100 млн. грн. Львиная доля увеличения расходов приходится на милицию – Министерство внутренних дел получило на 1 млрд грн больше, чем предусматривалось в проекте. «И это - не подарок ко Дню милиции. Это – признак того, что власть боится. Она боится собственного народа и пытается отгородиться от него милицейскими щитами», - убежден А.Яценюк.

Кроме того, по его данным, радикально отличаются в окончательном варианте бюджета цифры расходов на органы власти. В частности, содержание Верховной Рады увеличено на 60 млн. грн. «Кабмин получил на 60 млн. грн больше - а это более 20%. Несмотря на то, что правительство обещало сократить расходы на себя до 274,5 млн грн. Вместо этого тайно увеличило до 334,5 млн», - отметил А.Яценюк.

По его словам, увеличены также расходы на Министерство юстиции – на 342,8 млн. грн, Государственную налоговую службу – на 56,7 млн. грн. Государственное управление делами получило на 15 млн. грн. больше, СНБО – на 19,4 млн. грн. На Государственную судебную администрацию Украины, Высший административный суд Украины и Конституционный Суд Украины добавили 31,5 млн. грн.

При этом А.Яценюк заявил, что в тоже время власть существенно сократила расходы на социальные статьи. «Министерство социальной политики недополучит 20 млн. грн, заведения по реабилитации больных ДЦП – свыше 7 млн.», - отметил А.Яценюк.

Кроме того, субвенция местным бюджетам на ремонт систем водоснабжения и водоотвода сократилась на 160 млн. грн. «Это означает одно – жилищно-коммунальные услуги будут дорожать, несмотря на все заверения власти», - считает А.Яценюк.

Он заявил, что оппозиция будет добиваться сокращения расходов госбюджета на органы власти до уровня 2009 года и направления средств, которые высвободятся, на социальные программы.