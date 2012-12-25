В Херсонской области перевернулся рейсовый автобус: есть жертвы (фото)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в области, сегодня, 25 декабря, в 8:10 на 18 км автодороги Голая Пристань - Железный Порт в районе села Чулаковка Голопристанского района 33-летний водитель, житель Голопристанского района, управляя автобусом «БАЗ», который двигался по маршруту Октябрьское – Херсон со стороны села Бехтери в направлении райцентра Голая Пристань, не справился с управлением на скользкой дороге, выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с микроавтобусом «ГАЗ-3221», под управлением 57-летнего водителя, жителя г. Голая Пристань, который двигался в встречном направлении, после чего выехал на левую обочину и перевернулся.

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В результате ДТП 32-летняя пассажирка автобуса «БАЗ» погибла на месте происшествия, еще 14 пассажиров маршрутного автобуса, все женщины в возрасте от 19 до 67 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. Все пострадавшие - жители Голопристанского района. После осмотра врачей четверо из пострадавших от госпитализации отказались.

На момент происшествия в салоне рейсового автобуса находилось 24 пассажира.

По факту ДТП проводится расследование.