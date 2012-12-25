Под Мариуполем столкнулись два автобуса: один водитель погиб, второй – травмирован

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ ГУ МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что, по предварительной версии, водитель автобуса YUTONG, следовавший со стороны Донецка в направлении Мариуполя, не выбрал безопасную скорость движения, отвлекся от управления и выехал на обочину дороги, где совершил наезд на автобус «БАЗ», стоявший на обочине дороги, а также на водителя этого автобуса, который в тот момент очищал стекло от снега.

В результате ДТП 46-летний водитель автобуса «БАЗ» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, водитель автобуса YUTONG получил телесные повреждения.

На момент ДТП в автобусе YUTONG пассажиров не было, в автобусе «БАЗ», который совершал регулярные перевозки по маршруту Донецк - Мариуполь, находились 6 пассажиров, которые не пострадали. По факту ДТП ведется следствие.