Политолог: Это Кабмин до первого требования МВФ о возврате 9 млрд долларов

Новый состав правительства, утвержденный сегодня Президентом Украины Виктором Януковичем, является временным и неспособным обеспечить проведение реформ.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНИАН высказал политолог Виктор Небоженко.

"Кабмин этот - временный. Это Кабмин не консерваторов, не реформаторов. Это Кабмин до первого требования Международного валютного фонда о возврате 9 млрд долларов. Такой состав правительства с той задачей, которую ставит Президент, не справится", - сказал В.Небоженко.

По его мнению, назначения в правительство свидетельствуют о том, что внутри создается "финансовый Кабмин, который возглавят Клименко и Арбузов".

"Это будет входить в сильный конфликт со старокиевской элитой, с премьер-министром Азаровым, который рассчитывал, что Президент даст ему возможность сформировать Кабмин самому, а в результате в состав правительства никто из его близких друзей не попал. Премьер еще больше потерял власть, чем раньше. И способ его правления приведет к конфликту с Арбузовым буквально через несколько месяцев", - считает он.

Политолог также считает "непонятным" назначение Леонида Кожары на должность министра иностранных дел. "Это большой удар по дипломатической службе Украины. Что бы ни говорили о Грищенко, это очень сильный профессионал. Возможно, не всегда от него зависело то, как ведет себя наша украинская дипломатическая служба. А Кожаре понадобится, по крайней мере, год, чтобы получить доверие как Брюсселя и Вашингтона, так и Кремля. И в этой ситуации Янукович, я думаю, демонстрирует нежелание участия в международной политике. Это очень плохая тенденция", - подчеркнул В.Небоженко.

"Очень сильно (в новом правительстве) представлена финансово-промышленная группа Ахметова, которая получила должности начиная от Министерства социальной политики (Королевская) до железных дорог и Вилкула в должности вице-премьера. Это скорее Кабмин Ахметова, но уже не Азарова, не Фирташа. «РосУкрЭнерго» практически не представлено в этом Кабмине, и тот факт, что у Бойко отобрали такую "сладкую должность" с таким чудовищным коррупционным потенциалом в Министерстве топлива и энергетики, а дали ему малозначимую должность вице-премьера, у которого практически нет полномочий - это конечно очень сильный удар", - считает В.Небоженко.