В ВР подрались из-за выступления Колесниченко
12:20, 13 декабря 2012Политика
7518 0
В Верховной Раде произошло столкновение из-за того, что депутат из партии регионов Вадим Колесниченко выступает на русском языке.
Свобода прорывается к регионалу
Как передает корреспондент УНИАН, представители ПР выстроились перед парламентской трибуной, с которой выступает В.Колесниченко, чтобы не допустить к ней депутатов из "Свободы" и "Батькивщины".
В.Колесниченко закончил свое выступление, но депутаты остаются возле трибуны, при этом заседание продолжается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter