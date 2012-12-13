В ВР подрались из-за выступления Колесниченко

12:20, 13 декабря 2012
Политика
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В Верховной Раде произошло столкновение из-за того, что депутат из партии регионов Вадим Колесниченко выступает на русском языке.

Свобода прорывается к регионалу

Как передает корреспондент УНИАН, представители ПР выстроились перед парламентской трибуной, с которой выступает В.Колесниченко, чтобы не допустить к ней депутатов из "Свободы" и "Батькивщины".

В.Колесниченко закончил свое выступление, но депутаты остаются возле трибуны, при этом заседание продолжается.

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