В ВР подрались из-за выступления Колесниченко

Как передает корреспондент УНИАН, представители ПР выстроились перед парламентской трибуной, с которой выступает В.Колесниченко, чтобы не допустить к ней депутатов из "Свободы" и "Батькивщины".

В.Колесниченко закончил свое выступление, но депутаты остаются возле трибуны, при этом заседание продолжается.