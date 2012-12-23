Муж Тимошенко советует Кузьмину рассказать Обаме «всю правду»

Муж экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Александр Тимошенко советует первому заместителю генерального прокурора Ренату Кузьмину во время Молитвенного завтрака с Президентом США Бараком Обамой рассказать о "настоящих демократических основах", которые Партия регионов устанавливает в Украине.

Об этом А.Тимошенко заявил в открытом письме в адрес Р.Кузьмина, текст которого передан УНИАН.

"Вас в последнее время мучительно тянет в США. И если Вы каким-либо образом и получите одноразовую визу в страну демократии, и Вас допустят на завтрак к Президенту Обаме, не забудьте поучить неграмотных и недоверчивых к Вам американцев настоящим демократическим основам, которые вы лично и ваша ПРеступная группировка устанавливаете в Украине. И расскажите, как Вы и какими способами боритесь с оппозицией, ее лидерами, с недовольным вами народом, с оппозиционным депутатским корпусом", - говорится в письме А.Тимошенко.

И еще, продолжает он, обращаясь к Р.Кузьмину, «расскажите стране, вы поедете как официальное или частное лицо, кто проплачивает вашу поездку? Или все из вашей скромной чиновничьей зарплаты?».

Кроме того, как заявляет А.Тимошенко, Р.Кузьмин должен рассказать в Америке «всю правду о том, до чего довели за 2,5 года страну. Трудно будет в этот раз все сбросить на “папередников”, так как уже 3-й год страну грабит ваш «уряд» во главе с Николаем Яновичем».

"Тогда, думаю, недоверчивые американцы поверят, что в нашей стране с преступностью и криминалитетом борется правильный прокурор", - отметил А.Тимошенко.

Как сообщалось, Р.Кузьмин, которому аннулировали многократную пятилетнюю визу в США, 19 декабря заявил, что намерен обратиться в Посольство США в Украине для получения одноразовой американской визы в связи с приглашением принять участие в Молитвенном завтраке с Президентом США Б.Обамой.