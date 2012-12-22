Янукович: Украине удастся найти инвесторов для развития инфраструктуры ТЭК

Как сообщает пресс-служба Президента, в поздравлении по случаю Дня энергетика говорится: "Энергетический комплекс является одной из базовых составляющих при формировании прочной конкурентоспособной экономики нашего государства. Сегодня украинские энергетики реализовывают важные задачи по реформированию отрасли, повышению ее эффективности, развитию и развитию рынка электрической энергии", - заявил В.Янукович.

"Убежден, что благодаря активному сотрудничеству с международными финансовыми учреждениями и вашему самоотверженному труду нам удастся привлечь инвестиции для сооружения и реконструкции инфраструктурных объектов топливно-энергетического комплекса Украины", - заявил Президент.