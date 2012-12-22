Янукович присвоил ряд дипломатические рангов (список)

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла присвоен Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Республике Индия Александру Шевченко.

Также дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса присвоен: директору Третьего территориального департамента Министерства иностранных дел Украины Андрею Мельнику, Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Государстве Израиль Геннадию Надоленко, заместителю министра иностранных дел Украины - руководителю аппарата Андрею Олефирову, советнику-посланнику Посольства Украины в Королевстве Бельгия Яну Омельченко, Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Королевстве Норвегия Юрию Онищенко, директору Департамента консульской службы МИД Украины Андрею Сибире, заместителю главы Миссии Украины при НАТО Владиславу Яснюку.

Кроме того, этим указом Президент присвоил дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса пяти должностным лицам.