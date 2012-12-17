Тимошенко поставила свою «резолюцию» на повестке в суд

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко уведомила суд, что она находится на стационарном лечении в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал защитник Ю.Тимошенко народный депутат Сергей Власенко.

Он отметил, что сегодня Ю.Тимошенко передали повестку на судебное заседание.

По его словам, на этой повестке экс-премьер сделала «письменную отметку», в которой, в частности, указала, что считает рассмотрение дела ЕЭСУ в Киевском районном суде Харькова продолжением политических репрессий, выразила требование рассмотреть ходатайство о закрытии этого уголовного дела, а также уведомила о пребывании на стационарном лечении.

«Эта письменная отметка касалась нескольких позиций. Позиция первая: Юлия Владимировна зафиксировала очень четко, что она считает рассмотрение этого дела продолжением политических репрессий. Позиция вторая: Юлия Владимировна требует рассмотреть ее ходатайство о закрытии этого уголовного дела, которое уже закрывалось Генеральной прокуратурой, и законность закрытия проверялась Верховным Судом. Позиция третья: Юлия Владимировна констатировала, что она находится на стационарном лечении в ЦКБ «Укрзализныци», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины. По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

Защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

23 ноября Киевский райсуд Харькова перенес слушание дела против Ю.Тимошенко относительно ЕЭСУ на 18 декабря.