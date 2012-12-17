Свободовец рассказал, как дискутировал с регионалами о правилах игры в ВР

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

В частности, отвечая на вопрос, как ему в должности вице-спикера и в целом - в парламенте, Р.Кошулинский отметил: «Мне приятно, что мы ("Свобода") такие, какие мы есть. Мы не стали другими. Никто не имеет крыльев, не имеет нимба над головой. И окрыления от того, что у меня галстук, что я ежедневно в костюме, что я сижу, и меня все видят, не произошло. «Свобода» достойно отстаивает свои убеждения, свои мнения, и доносит их таким способом, который может ломать привычку, которая была в сессионном зале. За два дня работы нового парламента я увидел, что можно даже маленькой фракцией в 37 человек поломать конструкцию, которая выстраивалась на протяжении по крайней мере прошлой каденции».

На замечание, что «Свободе» приходится ломать эту привычку физической силой, заместитель председателя ВР сказал: «К величайшему сожалению. Но любое закостенение и любая привычка труднее всего ломаются. Никакой чиновник не будет двигаться из своего кресла, если ему не будет мозолить в одном месте. Есть две вещи, которых боится любой чиновник, – это люди на улице и СМИ. Это та заноза, которая не дает ему возможностей. "Свобода" показала: мы плакаться по кулуарам и рассказывать, что ничего не можем, не будем. Раз мы сюда пришли, значит мы используем все инструменты, которые разрешены действующим законодательством. То есть будем играть на грани фола. Вы же играете за пределами правил! То есть, не по принципам народовластия. Принцип большинства – это принцип народовластия. Есть принцип меньшинства, когда меньшинство также имеет права. Но вам не интересны принципы демократии, вам интересна сила. Это мы почувствовали на подготовительной группе к первому пленарному заседанию, когда определялось место расположения депутатских фракций».

Как отметил Р.Кошулинский, «у меня был первый вопрос: назовите, пожалуйста, принцип, по которому это будет делаться. То есть принцип большинства – большая фракция выбирает самое лучшее место, которое она хочет, и пошло по нисходящей. Принцип меньшинства – даем право самой меньшей фракции, она выбирает себе место. Может, по идеологическому принципу – левая сторона левым партиям, правая сторона правым партиям. На что нам сказали: «Вот такая раскладка, здесь будут те, здесь те, вы будете там, и еще два варианта. При всех других вариантах «Свобода» там». На что я заметил «Регионам», что этот принцип также имеет право на существование, но он имеет обратную сторону. Потому что, формируя принципы, мы тем самым формируем традицию. Тогда в следующий раз вы можете быть в меньшинстве. Может быть такое? Вполне. Тогда этот принцип силы будет применен. Поэтому нет проблем – мы принимаем эти правила игры. Игра называется "принцип силы". Мы должны привлечь те инструменты, которые делают невозможным ваше влияние. Но действуем по сценарию, который вы назвали, – принцип силы».

«Мы сказали, - продолжил Р.Кошулинский, - что персональное голосование – это наш принципиальный вопрос. Мы сразу сказали: "Мы не претендуем на должности. Но если вы обеспечите основное". Это некомфортно для Партии регионов. Она не готова к демократической законотворческой деятельности».