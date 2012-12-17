Фракции «УДАРа», «Батьківщини» и «Свободы» создадут Совет оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил лидер фракции «Батьківщини» Арсений Яценюк.

«Предварительно согласовано следующее – мы будем создавать Совет оппозиции», - сказал он.

А.Яценюк заметил, что Совет оппозиции на своих заседаниях будет принимать решения относительно того, какие законопроекты совместно регистрировать и по какой процедуре предлагать их рассмотрение в сессионном зале.

А.Яценюк также добавил, что в Совете оппозиции по очереди будут председательствовать представители всех трех фракций.