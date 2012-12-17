Фракции «УДАРа», «Батьківщини» и «Свободы» создадут Совет оппозиции
14:01, 17 декабря 2012Политика
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Три оппозиционные фракции – партий «УДАР», «Батьківщина» и «Свобода» - для координации своих действий в парламенте планируют создать Совет оппозиции.
Яценюк, Кличко, Тягнибок договорились о совместных действиях
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил лидер фракции «Батьківщини» Арсений Яценюк.
«Предварительно согласовано следующее – мы будем создавать Совет оппозиции», - сказал он.
А.Яценюк заметил, что Совет оппозиции на своих заседаниях будет принимать решения относительно того, какие законопроекты совместно регистрировать и по какой процедуре предлагать их рассмотрение в сессионном зале.
А.Яценюк также добавил, что в Совете оппозиции по очереди будут председательствовать представители всех трех фракций.
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