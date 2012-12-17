Оппозиция хочет создать в ВР группу контроля за выполнением решений Евросуда

Об этом сообщила народный депутат, жена экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Ирина Луценко в эфире канала ТВi в воскресенье, передает Украинская правда.

"Я думаю, что будет создана группа на базе фракции "Батькивщины", к ней должны присоединиться "Свобода" и "УДАР", это будет группа парламентского контроля, скорее всего, за выполнением решений именно Европейского суда", - сказала она.

Луценко выразила мнение, что до конца декабря Европейский суд по правам человека вынесет решение по жалобе экс-премьера Юлии Тимошенко в ее пользу, так же как это было сделано по жалобе Луценко.

"Это будет действенная группа контроля, и мы будем отслеживать, как украинские власти будут выполнять решения Евросуда", - отметила депутат.

Она также сообщила, что сейчас ее мужу предоставляется определенное лечение в колонии.

"Мы применили решительную силу к Менской колонии, которая заключалась в приглашении туда прокуратуры Черниговской области. Приезжал надзирающий прокурор, который присматривает именно за пенитенциарной службой, туда была приглашена омбудсмен Валерия Лутковская, туда заехала группа народных депутатов. Мы зашли в Менскую колонию, пенитенциарную службу, прокуратуру, было проверено заявление Луценко, действительно лечение ему не предоставлялось, обследование не проводилось, специалисты необходимые не были приглашены... На сегодняшний день после такого движущего удара медикаменты теперь предоставляются", - сказала жена экс-министра.

Она добавила, что сейчас пытается пригласить в колонию независимых врачей, которые объяснили бы причины болей у Луценко, поскольку до сих пор он находится на обезболивающих.

На вопрос, как прошел День рождения мужа, Ирина Луценко рассказала, что 14 декабря три адвоката и она приехали в Менскую колонию, и тут же пропустили, хотя обычно "3-4 часа происходят проволочки".

По словам жены экс-министра, она привезла ему много вкусной еды и писем со словами поддержки.