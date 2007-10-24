Витольд Фокин: раздражаться из-за политики Газпрома глупо

«Россия уведёт свой флот в обозначенные договором сроки. В Новороссийске для этого ведутся широкомасштабные работы, - сказал в своем интервью УНИАН первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, - Но только что это нам даст? В чём наш выигрыш? Политики будут довольны, а бюджет?"

На вопрос журналиста, могли бы российско-украинские отношения сложиться по-другому, если бы Украина в начале 1990-х годов, как затянувшая пояс Прибалтика, отказалась от субсидированных цен на российские энергоресурсы, Витольд Фокин ответил: «Опыт показывает, что призывает к затягиванию пояса чаще всего тот, кто носит подтяжки. Себя они при этом не ущемляют. Я против одностороннего затягивания поясов. Это только звучит мужественно, а на самом деле беда….Россия не может национальные интересы Украины ставить выше своих собственных. С какой стати? Устанавливая цену на газ значительно ниже отпускной цены для Европы, Россия ежегодно субсидировала 3-4 млрд. долларов в наш бюджет. Пока мы шли, пусть не в русле российской политики, но всё же не встречным курсом, это было возможным. Заявляя о своей приверженности системе коллективной безопасности в Европе, мы поставили под сомнения свой же тезис о том, что Россия - наш стратегический партнёр. Россия в ответ заявила: «вольному воля, но табачок врозь»… Москва, как известно, слезам не верит. Надеяться на благотворительность Газпрома не приходится. А раздражаться из-за этого глупо. Живёшь в стеклянном доме, - не бросай в соседа камни".

Полный текст интервью читайте здесь