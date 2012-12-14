УДАР предлагает кандидатам на госдолжности доказать, что они не имеют счетов в оффшорах

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе депутата: "Каждый, кто претендует на высокие государственные должности в т.ч. премьер-министра, спикера и т.д., должен написать заявление, в котором гарантирует, что не имеет оффшорных счетов или незаконно нажитого имущества за рубежом. Также этот человек должен подписать согласие на проверку этих данных в международных финансовых институтах и ​​через FATF ", - сказал Наливайченко, добавив, что соблюдение таких требований может стать предпосылкой для люстрации украинской власти.

"Если нынешняя власть не готова соответствовать таким критериям, это значит, что она не соответствует ожиданиям людей", - подчеркнул он.

Говоря об избрании нового спикера парламента, Наливайченко отметил, что новый глава, чтобы стать действительно спикером парламента, а не только Партии регионов, должен доказать свою непричастность к коррупции, нарушениям прав человека и свободы слова и относиться с уважением к каждому депутату, к оппозиции, к парламентаризму в целом.