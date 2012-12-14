Яценюк внес в Раду законопроект о сенсорной кнопке

Документ зарегистрирован в парламенте под №1100 сегодня, 14 декабря.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что значительная часть народных депутатов передают свои карточки для голосования другим депутатам, что является недопустимым с точки зрения Основного Закона. «Этим самым происходит искажение волеизъявления избирателей, которые доверили свои голоса отдельным народным депутатам Украины, и, как следствие, можно говорить, что решения, принятые таким образом, являются неконституционными», - подчеркивается в документе, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

А.Яценюк отмечает, что введение в эксплуатацию системы «Рада» является одним из действенных способов сделать невозможным голосование вместо народного депутата другим лицом.

Проектом предлагается ввести в эксплуатацию модернизированное программно-техническую систему комплекса «Рада», который предусматривает регистрацию и голосование народных депутатов на пленарных заседаниях Верховной Рады при помощи сенсорной кнопки, а также поручить Аппарату Верховной Рады обеспечить в соответствии с техническими требованиями эксплуатацию системы «Рада» во время пленарных заседаний.

Председатель фракции «Батькивщина» предлагает не начислять выплаты народным депутатам за участие в заседаниях Верховной Рады в случае отсутствия их электронной регистрации при помощи сенсорной кнопки.

«Принятие акта позволит решить проблему личного голосования и присутствия на пленарных заседаниях народных депутатов Украины, а соответственно соблюдения норм Конституции Украины и Регламента Верховной Рады Украины», - отмечается в пояснительной записке.

А.Яценюк напоминает, что в соответствии с частью 3 статьи 84 Конституции Украины и частью 4 статьи 24 Закона «О статусе народного депутата Украины», предусматривается, что голосование на заседаниях Верховной Рады осуществляется народным депутатом лично, а в соответствии с Регламентом Верховной Рады (статьи 26, 37, 47), голосование осуществляется народными депутатами лично при помощи электронной системы в зале заседаний Верховной Рады таким образом, что исключает голосование вместо народного депутата другим лицом.