Балога уверяет, что Ющенко не будет обращать внимания на цвет глаз и шевелюру

Последние назначения руководства Ивано-Франковской и Тернопольской областных государственных администраций вызвали несколько нервную реакцию в среде отдельных политических сил, что стало следствием ожидания высоких дивидендов от результатов недавних парламентских выборов.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, заявил сегодня глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА. По его мнению, критика проведенных кадровых замен полностью вписывается в демократическую практику, однако должна быть мотивированной и строиться не на эмоциях, политических вкусах или краткосрочной конъюнктуре, а на понимании перспективы государственного строительства и знании законодательства.

В.БАЛОГА отметил, что не допустит никакого давления на главу государства при подготовке и принятии им кадровых решений. «Стремление политических сил, особенно тех, кто завоевал представительство в Верховной Раде, добиться выгодных им назначений, очевидно и понятно. Однако такая логика нередко расходится с логикой управления государством. Попытки поставить работу того или другого руководителя ОГА в зависимость от итогов выборов не выдерживает критики со всех позиций. Президент Виктор ЮЩЕНКО будет назначать руководство местных администраций только по критериям профессиональности, нравственности и ответственности. Это неизменный подход», - подчеркнул глава Секретариата Президента.

При этом В.БАЛОГА отметил, что глава государства внимательно будет относиться к кадровым предложениям нового правительства и будет учитывать их при принятии окончательного решения. «Однако Президенту нужно подавать кандидатуры к назначению на ответственные посты не по политическим симпатиям, цвету глаз или густоте шевелюры. Кабинет Министров должен тщательным образом продумывать свои кадровые инициативы и помнить, что под Указом на назначение руководителей местных администраций стоит подпись Президента», - подчеркнул В.БАЛОГА.