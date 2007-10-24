Министр обороны США: вступление Украины в НАТО - вопрос не ближайшей перспективы

Министр обороны США Роберт ГЕЙТС считает, что вступление Украины в НАТО является вопросом не ближайшей перспективы.

Об этом он сказал в интервью радио «Свобода».

«Думаю, это является вопросом не ближайшей перспективы. Да, в Украине действительно есть некоторый интерес к вступлению в НАТО, но, насколько я понимаю, так же есть и очень существенная антинатовская оппозиция. Поэтому, я думаю, нужно смотреть, как там будут развиваться дела», - сказал Р.ГЕЙТС.

Он также объяснил, почему США считают Россию своим стратегическим партнером. “Думаю, что мы должны считать Россию стратегическим партнером – пока не будет оснований считать наоборот. Было много риторики, но, если говорить о конкретных действиях, то россияне не приняли никаких необратимых решений. И в некоторых областях они играют конструктивную роль. Поэтому, по моему мнению, мы должны и дальше считать их стратегическими партнерами, сотрудничать с ними, где только можно, и пытаться убедить их в тех вопросах, в которых у нас с ними есть разногласия», - сказал руководитель Пентагона.

Он считает, что сегодня нельзя сравнивать противостояние между США и СССР во время «холодной» войны с сегодняшними отношениями США и России.

“Сейчас реальность такая, что есть сферы, где мы можем сотрудничать и где мы сотрудничаем. И сейчас нет ничего похожего на глобальную конкуренцию, глобальный конфликт, который был тогда, когда люди жили в тревоге из-за того, что мы имели ракеты, нацеленные друг на друга. Думаю, что сейчас мир совсем другой, и, как я говорил на конференции в Мюнхене, никто не хочет новой «холодной» войны. Думаю, что и россияне не хотят», - сказал Р.ГЕЙТС.