Азаров велел за два дня выдать зарплаты бюджетникам

И.о. премьер-министра Украины Николай Азаров поручил Министерству финансов, Государственному казначейству, главам областных госадминистраций под личную ответственность на протяжении двух дней обеспечить погашение задолженности и ритмичную выплату зарплат в бюджетных учреждениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, такое поручение Н.Азаров дал на оперативном совещании относительно частных случаев задержки выплаты зарплат в регионах.

Н.Азаров отметил, что средства на ликвидацию задолженности есть, и необходимо оперативно и ответственно их использовать.

В то же время на места, где вопросы погашения задолженности по зарплатам бюджетникам до сих пор не решены, направлены правительственные комиссии, которые должны предметно изучить каждый случай.

Отчет по результатам работы комиссий и кадровые решения будут рассмотрены на ближайшем заседании правительства.

Как сообщал УНИАН, задолженность по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 ноября сократилась по сравнению с 1 октября на 3%, или 30 млн грн, и составляла 896,906 млн грн.

Кабинет министров предложил Верховной Раде осуществить перераспределение бюджетных средств и увеличить объем дотаций местным бюджетам на 1 370,0 млн грн для выплаты зарплат работникам бюджетных учреждений и проведения расчетов за потребленные энергоносители и коммунальные услуги. Соответствующий законопроект (№ 11476) обнародован на официальном сайте Верховной Рады.