Россия рассчитывает, что к 2015 году Украина войдет в Таможенный союз

«Мы ведем большую работу с Украиной, пытаясь убедить украинское руководство войти в Таможенный союз, - цитируют Глазева РИА Новости. - Между Евразийской экономической комиссией и Украиной подписано два меморандума о сотрудничестве, Украина активно взаимодействует с нами по ряду секторальных направлений, прежде всего это касается военно-промышленного комплекса, авиастроения, агропромышленного комплекса. Но пока продвинуться по пути включения ее в Таможенный союз нам не удается. Будем надеяться, что к 2015 году и эта задача будет решена», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в Ашхабаде Президент Виктор Янукович сказал, что к некоторым положениям ТС можно присоединиться.

В.Янукович отметил, что с нового года вступают в силу более 30 новых положений в рамках деятельности Таможенного союза, и они непосредственно касаются Украины и ее товаров, торгово-экономических отношений. «Мы хорошо понимаем, что, если мы не найдем инструментов сотрудничества с Таможенным союзом, мы много потеряем. Что сегодня это является недопустимым для экономики Украины. Об этом шла речь, что наши предложения, которые мы обсуждаем уже несколько лет подряд, они сводятся к тому, что нам нужно присоединяться к некоторым положениям Таможенного союза, к тем правилам, которые есть в Таможенном союзе, и мы должны с ним считаться», - сказал Президент Украины.