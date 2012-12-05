Янукович говорит, что к некоторым положениям ТС присоединиться нужно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович сегодня в интервью журналистам в Ашхабаде.

По его словам, страны, входящие в Таможенный союз, являются одними из крупнейших торговых партнеров Украины, и поэтому игнорировать это Украина не имеет права.

В.Янукович отметил, что с нового года вступают в силу более 30 новых положений в рамках деятельности Таможенного союза, и они непосредственно касаются Украины и ее товаров, торгово-экономических отношений.

«Мы хорошо понимаем, если мы не найдем инструментов сотрудничества с Таможенным союзом, мы много потеряем. Что сегодня это является недопустимым для экономики Украины. Об этом шла речь (во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным – УНИАН), что наши предложения, которые мы обсуждаем уже несколько лет подряд, они сводятся к тому, что нам нужно присоединяться к некоторым положениям Таможенного союза, к тем правилам, которые есть в Таможенном союзе, и мы должны с ним считаться», - сказал В.Янукович.

По его словам, если Украина не будем с этими правилами считаться, она будет многое терять. Так же, как будет терять и Таможенный союз, добавил он.

В.Янукович напомнил, что товарооборот Украины со странами Таможенного союза превышает 60 млрд дол., и «задуматься над этим и найти решение - это наша обязанность». «Об этом мы вели разговор», - сказал Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, в июне 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1», но Россию это не устраивает.

14 ноября украинский МИД заявил, что вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз не стоит в повестке дня внешней политики.

Справка УНИАН. В настоящее время в Таможенный союз входят Россия, Беларусь и Казахстан.

В апреле с.г. председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко заявил, что созданы дорожные карты по вхождению в Таможенный союз Киргизии и Таджикистана.