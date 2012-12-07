Литвин предостерегает от политиков, которых выращивают как «племенных бычков»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Житомире, выступая на областном форуме "Cильная община - сильное государство".

«Нам нельзя и дальше допускать то, чтобы у нас, образно говоря, победой воспринимался политический бред, чтобы у нас занимались демагогией и делили власть. Страна не может и дальше заниматься тем, чтобы выращивать политиков как племенных бычков», - подчеркнул Литвин.

По словам В.Литвина, общаясь с людьми во время выборов, он пришел к выводу, что «часто трезвомыслящие люди выглядят несколько серо и проигрывают рядом с вдохновенными демагогами, это опасно».

«Если демагогию воспринимают как норму в работе политика - это предвещает беду для страны, именно поэтому нам следует не допускать в будущем политической демагогии, и чтобы демагоги приходили к власти», - отметил В.Литвин.

Он также заявил о необходимости сделать правильные выводы из последних выборов.

«Если мы не сделаем правильные выводы из последней избирательной кампании в парламент, нам - политикам, депутатам разных уровней - просто нечего предложить украинскому обществу», - сказал он.

Также В.Литвин подчеркнул недопустимость политического противостояния в новом парламенте, «потому что Украина уже исчерпала право на внутриполитический конфликт».